Od kranjske sivke do bruseljskega trota

Pozdravljeni, ga. Zvezdana! Star sem 22 let. Že nekaj let imam punco. Zveza vse od začetka odlično teče. Vem, da me ima rada, in tudi jaz imam njo. Vendar imam problem – in to je dekle mojega najboljšega prijatelja. Zdi se mi, da sem zaljubljen vanjo. Za vikend smo šli na izlet, šalili smo se, da bomo šli spat navzkrižno, da bom jaz spal poleg nje. Spili smo par rund, alkohol je