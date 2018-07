Navijaški popust ...

Vode, v kateri so se kuhale testenine, ne zlijte v odtok

Voda, v kateri so se kuhale testenine, je uporabnejša, kot se vam morda zdi. Dobrodošla je namreč pri pripravi omak, juh, prikuh in drugih jedi, česar se vrhunski kuharski mojstri dobro zavedajo. Ti jo zato dodajajo omakam in kremnim juham, saj deluje kot gostilo, hkrati pa jedem daje polnejši in izrazitejši okus. Prava količina Da bi bila ta prave teksture in izrazitega okusa, pri