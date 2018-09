Kdo je boljši??!!

Tretji rak je bil za Romana Juga usoden

Bitko z rakom je v 53. letu življenja izgubil glasbenik in tekstopisec Roman Jug iz Domžal, ki ga poznamo po udejstvovanjih v dveh najbolj uspešnih slovenskih plesnih skupinah 90. let, 4 Fun s pevko Karmen Stavec in Gimme 5 z Dejo Mušič. Napisal je besedila za nekatere največje plesne uspešnice, kot so Sledi sivih cest, Ko pade noč, Atlantida, Kraljica noči, Ritem mladosti, Mesto rož,