Dan migrantov ...

Zagorela delavnica, živali bežale pred ognjem

ROVTE – Ob 3.36 je zagorelo v mehanični delavnici v Rovtah v občini Radovljica. V objektu so bili delovni stroji in živali, ki so bile spuščene na bližnje polje. Po prvih podatkih ni nihče poškodovan, so sporočili iz PU Kranj. Gasilci so razglasili rdečo stopnjo pripravljenosti operative zaradi požara. Ogenj se iz gospodarskega poslopja ni razširil na sosednje objekte in je