Znanemu gostincu ne bo treba za rešetke

Brez besed in pri stranskih vratih je celjsko sodišče po izreku pogojne sodbe zapustil Anton Zvone Štorman, ki je bil pred tremi desetletji eden daleč najbolj znanih gostincev na širšem Celjskem. Upravljal je več gostišč, njihova kuhinja je slovela daleč naokrog ne le po dobri hrani, ampak tudi po obilnih porcijah in solidnih cenah. Dejavnost je po očetu nasledila hči Elizabeta, ki je na sodišče, ko je sodnica Alenka Jazbinšek Žgank razglasila sodbo in obema prisodila leto dni pogojne zaporne kazni, s preizkusno dobo petih let, ni bilo. Je bila pa na sodišču dan prej, ko sta okrožna državna tožilka Katja Kunej in ...