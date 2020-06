Za kilogram grozdja ponižujočih pet centov

Posledice krize, ki jo za seboj vleče novi koronavirus, bodo na svoji koži precej čutili vinogradniki. Četudi naj bi plodove svojega dela in garaškega truda (p)obirali šele jeseni, je marsikaterega že zdaj minila volja do dela. »Ni jih malo, ki razmišljajo o zeleni trgatvi in uničenju pridelka,« pravi Andrej Rebernišek, direktor Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj. Pridelovalce grozdja je razjarila ponudba, ki so jo dobili od Radgonskih goric, da je načrtovana odkupna cena za kilogram grozdja letos vsega pet centov.Izračunano odkupno ceno, ki je za marsikoga podcenjujoča in poniževalna, so v Radgonskih goricah pojasnili s ...