Vpričo moža 63-letnica omahnila v smrt: za sabo zaslišal njen krik

MOčNIK BLAž Tolminski gorski reševalec Miljko Lesjak: »Zakonca sta bila zelo izkušena in dobro opremljena.« FOTO: Blaž Močnik

Padla 100 metrov globoko

Letošnja 19. žrtev

Reševalci Gorske reševalne zveze Slovenije (GRZS) so do včeraj posredovali v 168 intervencijah in pomagali 188 ponesrečenim ali izgubljenim. Žal devetnajstim ni bilo več pomoči, med njimi jih je bilo pet na območju GRS Tolmin.

Že vse od začetka poletne sezone v gorah zaradi izjemno povečanega obiska narašča število nesreč. Gorski reševalci imajo predvsem veliko dela s slabo opremljenimi in nepripravljenimi planinci, ki brez izkušenj rinejo v višine in se znajdejo v nerešljivem položaju. Pred nekaj dnevi sta se v prepadni in neprehodni teren zaplezala planinca na Veliki planini, ki sta slepo sledila Googlovi navigaciji, namesto da bi se držala markirane planinske poti. Iz t. i. mišelovke so ju rešili gorski reševalci.A tragedija, ki se je zgodila v torek popoldne na 2164 metrov visoki gori Batognica v pogorju Krna, zagotovo ne spada v to kategorijo. Triinšestdesetletna upokojenka iz Lokve nad Novo Gorico, ki je omahnila v smrt med hojo po planinski poti, je bila zelo izkušena gornica, prav tako njen mož. Kot nam pove tolminski gorski reševalecsta bila oba zelo dobro in primerno opremljena ter v vrhunski formi. Sicer dolga tura je bila povsem primerna njuni dobri kondiciji, saj sta bila vsak teden v hribih.S Policijske uprave (PU) Nova Gorica so sporočili, da je planinka hodila po planinski poti skupaj z možem, med hojo pa je padla po strmem pobočju čez rob južnega grebena Batognice. »Z ogledom kraja nezgode so policisti ugotovili, da je bil vzrok padca z ozke planinske poti na strmem pobočju zdrs oziroma izguba ravnotežja. Zaradi hudih telesnih poškodb je takoj umrla, njeno truplo so našli na južnem pobočju Batognice približno sto metrov nižje pod planinsko potjo v grapi v strmem ožjem prodišču. Poleg policistov je pri reševalni akciji sodelovalo 12 gorskih reševalcev Gorske reševalne službe (GRS) Tolmin in posadka za reševanje v gorah GRS z Brnika, ki je pokojnico s policijskim helikopterjem prepeljala v dolino. O tragičnem dogodku je policija obvestila tudi pristojne pravosodne organe,« nam sporoči predstavnik PU Nova GoricaIzvedeli smo še, da se je nesreča zgodila pri sestopu z gore in da je mož takrat hodil nekaj korakov pred njo. Malo pred drugo uro popoldne je bilo, ko je za sabo zaslišal njen krik in lahko samo nemo opazoval, kako pada v globino.Verjetno nikoli ne bo natančno znano, kaj je botrovalo tej tragediji. Vsekakor je največja nevarnost v visokogorju prav prepadni teren, kjer je treba paziti prav na vsak korak. Vsak je lahko namreč usoden. Zato lahko le sklepamo, kaj se je zgodilo Lokavki. Nesreča je primorska zakonca ujela nekje na polovici njune poti, s planine Kuhinja sta namreč šla na Krn in Batognico, nato sta se hotela čez goro Peski vrniti v dolino.