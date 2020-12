Verniki se bodo lahko spet mirno pokrižali

Marca, ko smo morali tako rekoč na vsakem koraku življenje prilagoditi koronavirusu, so tudi v cerkvah umaknili blagoslovljeno vodo iz kropilnikov, s katero so se verniki pokrižali ob vstopu v cerkev in izstopu iz nje. Blagoslovljena voda nas vsakič spomni na moč blagoslova pa tudi na sveti krst in na očiščujočo moč vode.In prav umik te vode je skupina zanesenjakov vzela kot izziv: kako torej vernikom blagoslovljeno vodo ponuditi, ne da bi se česar koli dotaknili, hkrati pa omogočiti, da bo stabilizirana in se v njej ne bodo razvijali mikroorganizmi. Nastal je nov izdelek, ki temelji na slovenski domači obrti in naravnih ...