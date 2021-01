V letošnjem januarskem ponovoletnem obdobju je sila živahno na avtocestah – ne toliko zaradi trenutne gneče, ampak zaradi sprememb, ki se dogajajo v 2021. Od konca prejšnjega tedna je na avtocesti A1 od Šentilja do Kopra od 6. do 18. ure prepovedano prehitevanje za tovorna vozila v obe smeri – razen tam, kjer so trije prometni pasovi. Nadzor bo poostren tudi za Slovence, ne le za tujce. FOTO: Ljubo Vukelič Sprememba je nedvomno razveselila tiste, ki so bentili nad kamionarji, ki so med prehitevanjem ustvarjali kolone vozil na prehitevalnih pasovih. V ozadju te velike spremembe preh...