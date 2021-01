Da kraja identitete ni nekaj, kar bi se dogajalo daleč na internetu ali v tujini, ampak se tudi med nami, je dokazal Stanislav Stagoj iz okolice Dobrne, sicer »specialni povratnik goljuf«, kot je zanj zapisalo sodišče, ki je bil obsojen na sedem let zapora. Na upravnih enotah Ljubljana, Žalec in Slovenska Bistrica mu je v letih 2016 in 2017 uspelo s kombinacijo osebnih podatkov različnih resničnih oseb ter svojimi fotografijami priti do originalnih ponarejenih dokumentov – osebne izkaznice in vozniškega dovoljenja –, ki so ob njegovi sliki nosili podatke drugih oseb. Na...