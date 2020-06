Umrl pozabljen od vseh

Nikoli ne bom pozabila njegovih besed, ko sem odhajala iz njegovega stanovanja, še zdaj mi odzvanjajo v glavi: »To je moj zadnji intervju.« Res je bilo tako. Kot da je čutil čas slovesa. Morda je bil tudi zato tako iskren kot še nikoli in brez dlake na jeziku. Že takoj na začetku mi je zaupal najbridkejše spoznanje.»Vse, česar sem se v svojem življenju naučil na področju kirurgije, sem nesebično prenesel naprej na študente specializante. Tudi drugi bi morali to početi. Žal ni tako, vsi poskrbijo le zase in se privatizirajo. Na stara leta sem doživel hladen tuš, saj so vsi pozabili name. To pa je res boleče spoznanje ...