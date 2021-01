Če se je v minulem stoletju tja do 80. let hočeš nočeš vse vrtelo okoli jugoslovanskega predsednika Josipa Broza - Tita, pa danes spletne in časopisne stolpce polni Luka Dončić, eden najboljših košarkarjev na svetu. Z obema je tesno povezan 70-letni Novomeščan Marko Klinc. Če bi to fotografijo prinesel zdaj na plan, mi ne bi bilo več treba delati! Že v srednji ekonomski šoli se je navdušil nad fotografijo, potem se je kot komercialist zaposlil v Ljubljani pri založbi Epid, ki je izdajala elitno gospodarsko revijo Slovenija Paralele. Marko je po nekdanji skupni državi iskal posle za podjetje,...