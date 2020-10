Točno opoldne mafijaši letijo v nebo

Od BMW X5 ni ostalo veliko. FOTO: NOVOSTI.RS

Bosanski gostilničar

S kolumbijsko lepotico Sonio Suarez Gomez FOTO: INSTAGRAM

Kopanje po dosjeju

Nejasna je tudi njegova vloga pri umoru lastnega očeta Paje Stojanovića.

Spopad klanov

Strahinjo Stojanovića so v zadnjih desetih letih pogosto povezovali z nekaterimi odmevnimi umori v srbskem kriminalnem podzemlju, vendar mu nikakor niso mogli dokazati vpletenosti v nobenega izmed njih.

V Stojanovićevem kriminalnem dosjeju je zabeleženo tudi streljanje na agenta srbske tajne policije BIA leta 2015.

Matice v eksplozivu

Srbska policija je ugotovila, da je bil pod Stojanovićev terenec postavljen plastični eksploziv C4, ki je zaradi cene in lahke namestitve zelo priljubljen pri balkanskih kriminalcih. Z njim so v Srbiji in Črni gori pri obračunih mafijaških združb v zadnjih letih pokončali že lepo število ljudi. Kot je še ugotovila srbska policija pri preiskavi umora Strahinje Stojanovića, so bile v eksploziv vstavljene matice za večji ubijalski učinek.

Čeprav se je zgodilo pred približno desetimi dnevi in obračunavanje med kriminalnimi združbami v Srbiji ni posebna redkost, na Balkanu še vedno odmeva razstrelitev terenca BMW X5, ki ga je vozil tridesetletni. Kot so povedali na policiji, ki še vedno intenzivno preiskuje dogodek na Ulici omladinskih brigada v Novem Beogradu, je pod avtomobilom točno opoldne eksplodiral nastavljen eksploziv, ki ga je napadalec sprožil od daleč, najverjetneje s telefonom.Strahinji Stojanoviću je eksplozija odtrgala obe nogi in je pozneje umrl v bolnišnici. Čeprav so se zdravniki trudili, da bi ga ohranili pri življenju, so bile posledice prehude. Da je šlo za usmerjeno eksplozijo, policisti domnevajo zaradi tega, ker je njegova sopotnica, 45-letna kolumbijska lepotica, s katero si je krajšal in lepšal dneve v zadnjem času, preživela z le nekaj manjšimi praskami. Dodatno naj bi jo zaščitilo ohišje menjalnika v terencu, ki je vso energijo eksploziva usmerilo v voznika.Ker Strahinja Stojanović ni neznano ime v beograjskih kriminalnih krogih, se je takoj pojavilo ugibanje, kdo naj bi stal za atentatom. Napad se je zgodil v nedeljo opoldne na dokaj prometni ulici v Novem Beogradu, nekatere priče so omenjale možakarja na kolesu, ki je bil v trenutku eksplozije na avtobusni postaji v bližini in jo je seveda takoj potem pobrisal.Čeprav policija pri odkrivanju storilcev številnih obračunov v kriminalnem podzemlju srbske prestolnice ni prav uspešna, pa tokrat, kot je mogoče prebrati v tamkajšnjih časopisih, ni tako. Že čez dober teden so vdrli v stanovanje domnevnega napadalca, za zdaj je znano le njegovo ime, bil naj bi lastnik gostilne v Gradiški, in za njim naj bi že razpisali mednarodno tiralico. Mož je seveda na begu, poleg srbskega državljanstva ima še državljanstvo rojstne Bosne in Hercegovine ter tudi hrvaško osebno izkaznico.Beograjski časopisi navajajo, da je možakar na dan napada z električnim kolesom odšel iz stanovanja v beograjski četrti Voždovac, se mimogrede ustavil v garažni hiši v Novem Beogradu, kjer je imel avtomobil parkiran Strahinja Stojanović, in pod njega podstavil eksploziv. Avtomobilu je potem sledil, da se je prepričal, da je v njem res prava tarča, in pozneje ubijalsko napravo tudi aktiviral. Kdo mu je plačal za uboj, pa ostaja velika neznanka.Če bo hotela policija odgovoriti na to vprašanje, se bo morala najbrž zakopati v dokaj obsežen kriminalni dosje Strahinje Stojanovića. Kot domnevajo, naj bi organizatorji Stojanovića, ki se je zadnje čase skrival po tujini, odkrili zaradi obsedenosti kolumbijske lepotice Sonie Suarez Gomez z instagramom in drugimi družabnimi omrežji. Tam je objavljala njune skupne fotografije, kjer koli sta že bila v zadnjem letu, kolikor časa naj bi bila skupaj.Strahinjo Stojanovića so v zadnjih desetih letih pogosto povezovali z nekaterimi odmevnimi umori v srbskem kriminalnem podzemlju, vendar mu nikakor niso mogli dokazati vpletenosti v nobenega izmed njih. Širša javnost je zanj slišala pred dvema letoma, ko se je za las izognil podobnemu atentatu. Da si je življenje podaljšal za dve leti, se ima zahvaliti lastni pozabljivosti.S tedanjim dekletom, špansko misicose je namreč pred stanovanjskim blokom v beograjski četrti Galenika že usedel v audija, ki ga je takrat vozil, a se je spomnil, da je doma pozabil telefon. Skočil je ponj, medtem pa je eksplodiralo nastavljeno telo in vrglo audija v zrak. Španka je bila huje poškodovana, Stojanović pa je potem nekaj časa preživel v tujini.Prvi napad se je zgodil le mesec po tem, ko je bil ubit znani beograjski odvetnik, ki je pred smrtjo branil šefa zemunskega kriminalnega klana. Na tem procesu je kot priča nastopil tudi Strahinja Stojanović, a ker je bil, tako domnevajo poznavalci beograjskega podzemlja, v tesnih povezavah s kriminalnim klanom, rivalskega klana zemunske mafijske združbe, na čelu katere je bil Luka Bojović, so ga mnogi sumili, da je bil on kriv za umor odvetnika Ognjanovića.In zato naj bi se mu iz Bojovićevega klana poskušali maščevati. V beograjski Politiki so kmalu po umoru Ognjanovića pisali, da sta ga nekaj dni pred smrtjo zasledovala dva možakarja, eden, ki naj bi tudi likvidiral odvetnika, naj bi bil prav Stojanović.Leto preden so mu leta 2018 prvič podtaknili eksploziv pod avto, je bil v Budvi v Črni gori ubit njegov dobri prijatelj, pomembni član Šaranovićevega klana. Zato domnevajo, da je Stojanović stopil na Šaranovićevo stran, čeprav so tako policisti kot poznavalci beograjskega podzemlja sumili, da je že leta 2013 sklenil pakt z njimi. Takrat je bil namreč v streljanju ranjen, ki mu je bil Stojanović poročna priča, na Vidakovića pa naj bi streljal prav on. Fanta sta se baje sprla zaradi Vidakovićeve žene, in Vidaković jo je odnesel le z nekaj manjšimi ranami, saj je nosil zaščiti jopič.A mu čez nekaj mesecev niti to ni pomagalo, ko ga je nekdo v množici več sto ljudi ubil v Budvi. Tudi takrat so sumili Stojanovića, a so črnogorske oblasti obsodile nekega drugega mafijaša, kot naročnika umora pa so v obtožnici navajaliiz kriminalne združbe Šaranović. Poleg Vidakovića so ubili tudiiz kriminalne združbe Luke Bojovića. Na sojenju je ena od prič zatrjevala, da bi moral Strahinja Stojanović ubiti tudi, enega od šefov Bojovićevega klana, policija pa je našla Stojanovićev DNK na zaščitnem jopiču, pištoli in prenosnem računalniku v stanovanju, kjer so pred ubojem Miloša Vidakovića stanovali njegovi morilci. Stojanovića je mogoče tudi videti na fotografijah, ki jih je policija naredila pri operativnem spremljanju Šaranovićeve skupine. Zakaj ga tožilstvo takrat ni preganjalo, ni znano, pojavil pa se je kot priča na sojenju obsojenim za umor Vidakovića in Nikole Bojovića in seveda o umoru ni vedel ničesar.V Stojanovićevem kriminalnem dosjeju je zabeleženo tudi streljanje na agenta srbske tajne policije BIA leta 2015. Nanj je streljal in ga ranil iz vozečega avtomobila, pozneje se je izkazalo, da krogle niso bile namenjene agentu, pri Stojanoviću so našli orožje, iz katerega je bilo streljano, in obsojen je bil na dve leti zapora. Nejasna je tudi njegova vloga pri umoru njegovega očetaki je imel prav tako bogat kriminalni dosje kot sin in ki naj bi ga ubili prav zaradi kriminalnih dejavnosti Strahinje. Kot večina balkanskih kriminalcev se je tudi Strahinja Stojanović ukvarjal s preprodajo mamil in izsiljevanjem.