Tekmovalec iz Velikega brata na invalidskem vozičku

Triindvajsetega maja letos se je Ljubljančan Alen Andrić, ki ga je širna Slovenija spoznala v resničnostnem šovu Veliki brat (ali v izvirniku Big Brother), znova rodil, bi lahko rekli. Na prelepo sončno soboto so bili s kolegi in kolegicami motoristi dogovorjeni, da se ob 13. uri zberejo na bencinski črpalki na Dolgem mostu v Ljubljani, nato pa pot nadaljujejo proti morju. A Alen s svojim motociklom na dogovorjeni kraj ni prišel. Tik pred ciljem mu je pot presekal voznik avtomobila.Policija je o dogodku poročala takole: »Danes okoli 13. ure so bili policisti obveščeni o prometni nesreči v križišču Tržaške in Viške ceste ...