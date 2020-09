Sneguljčica, Pepelka in Trnuljčica med bučami (FOTO)

Po uspešni razstavi slovenskih vrhunskih floristov so v Arboretumu Volčji Potok zdaj pripravili še atraktivno razstavo buč. Na sedmih lokacijah so pod šotori z njimi pripravili nenavadne scenske postavitve iz znanih pravljic, ki so že pretekli konec tedna navduševale predvsem mlajše otroke. V soboto pa so z delavnicami končali tudi Dneve medgeneracijske povezanosti in dan starih staršev.Otroške igrarijeKljub slabemu petkovemu vremenu so prireditelji Otroških igrarij, kot so poimenovali razstavo buč v pravljični preobleki, v soboto in nedeljo zabeležili kar 1725 obiskovalcev. Takoj ko se je vsaj malo pokazalo sonce, so se ...