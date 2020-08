Smrt očeta šestih otrok še nepojasnjena

V sredo sta minili dve leti od tragične letalske nesreče v okolici Bovca, v kateri je preminil izkušeni pilot in oče šestih otrok, 46-letni Štefko Kolić iz Brežic. Malo po vzletu njegovega motornega letala je to nenadoma začelo padati: »Motorno letalo je v liniji leta izgubljalo višino in strmoglavilo na gozdni teren približno 900 metrov od praga vzletno-pristajalne steze ter zagorelo. Ob trku v teren je pilot izgubil življenje,« je v uvodnem poročilu Službe za preiskovanje letalskih, pomorskih in železniških nesreč in incidentov zapisal glavni preiskovalec Toni Stojčevski.Razdajal se je širši skupnostiŠtefko Kolić je ...