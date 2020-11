Slovenka leta je zdrava in pomaga

Dnevno smo priča novim in novim okužbam s koronavirusom tako med starejšimi, najranljivejšimi skupinami ljudi, kot zdravstvenimi delavci, ki so predani svojemu poklicu. Še huje je, ko okužba oz. bolezen doleti tiste, ki že tako nimajo svojcev, ali tiste, ki prav zato zanje skrbijo in jim pomagajo. Okužba je vdrla tudi v društvo Humanitarček.Okuženih naj bi bilo več članov, nam je sporočil anonimni vir, tudi predsednica društva Ninna Kozorog, sicer zdravnica nevrologinja in nevrofiziologinja, ki je lani prav zaradi svojega humanitarnega dela in #projektaVida postala Slovenka leta.»Res je, da smo se tudi v društvu ...