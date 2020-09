Škandalozno! Posilstvo med spanjem ni zločin

Trenutna zakonodaja nakazuje, da smo vsi ves čas pripravljeni na spolna dejanja, na voljo za poseg v našo intimo – vse do trenutka, ko rečemo ne. Na praktični ravni to ne rešuje težave, ko se žrtev ni zmožna upreti in otrpne, saj mora dokazovati, zakaj so bile okoliščine take, da ni mogla reči ne, storilec pa lahko trdi, da je njeno pasivnost razumel kot privolitev.V modelu samo ja pomeni ja, ki ga predlaga Inštitut 8. marec, je za spolni odnos potrebna predhodna privolitev. Če žrtev trdi, da je ni podala, je nasilnež tisti, ki mora dokazovati, kako jo je pridobil. Razlika v položaju žrtve je občutna, saj ta model verjame ...