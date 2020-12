S pečenim odojkom v samostojnost

Bil je 23. december pred 30 leti, ko se je Slovenija odpravila na volišča. Vsi polnoletni državljani, ki so imeli v Sloveniji stalno prebivališče in so bili vpisani v register volilnih upravičencev, so lahko odšli na volišča in oddali svoj odgovor na preprosto vprašanje – Ali ste za to, da Slovenija postane samostojna in neodvisna država? Da ali ne. Odziv ljudi je bil neverjeten. Od 1,496.860 upravičencev jih je na volišča odšlo 1,361.523 ali kar 93,5 odstotka vseh. Za jih je glasovalo 1,289.369 ali 88,5 odstotka.Ljudje so že dopoldne krenili na volišča, ponekod, kot v Kamovcih pri Lendavi, v sosednjih Žitkovcih, ...