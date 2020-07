S čudežnim robotom uspešno nad korono

Bralec Niko ob prihodu na hrvaško plažo doživel šok (FOTO)

»Pa saj ne morem verjeti,« je na začetku pisma, ki smo ga prejeli v uredništvo, zapisal bralec Niko. Kot pripoveduje, ima v Maredi apartma, tja pa na dopust hodi že 16 let. Ceno vstopnice na plažo so po njegovih besedah dvignili z 20 (okoli 2,6 evra) na 40 kun (5,29 evra). Na vhod kampa so po njegovih besedah postavili tudi varnostnika. Po bralčevem mnenju to ni pravi način, na katerega