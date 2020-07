Romi kradejo tudi na počitnicah

Romi množično unovčujejo svoje turistične bone, kaže, da jim je najbolj pri srcu Obala. Naših sogovornikov, domačinov in turistov, to ne moti. So pa obupani zaradi njihovega vedenja, kradli naj bi jim tako romski otroci kot njihovi starši, poleg tega, da naj bi bili nasilni. »Počutimo se ogrožene, bojimo se za lastnino, sebe in družinske člane. Pa tudi maščevanja nas je strah,« pravi 44-letni Lucijan. Zaradi maščevanja se ne želi izpostavljati, in čeprav je pred dnevi Rominjo zalotil pri kraji orodja izpred hiše in oblek, ki so jih sušili zunaj, dogodka zato ni prijavil.Niso hoteli plačatiSicer pa se tatvine, grožnje, ...