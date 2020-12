Razkuževanje tudi zaradi ptičje gripe

Konec novembra je z Obale prišla novica o pojavu ptičje gripe, ki so jo zasledili pri poginulem labodu v Fiesi v občini Piran. Nato se je ta bolezen pojavila še pri enem labodu grbcu v Izoli, v teh dneh pa so jo zasledili pri poginulem labodu v Ljubljani.Ljubljančani zadnje čase vse pogosteje zahajajo na Koseški bajer, kjer je občudovalce letos presenetil labodji par, ki se je pohvalil s kar šestimi mladiči. Pred dnevi pa je z roba priljubljenega bajerja prispela žalostna novica, ki jo je na svoji strani na facebooku objavil Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib: »Na gladini Koseškega bajerja je tik ob bregu poginul ...