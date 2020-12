Pred zimskim spanjem razbijajo čebelnjake

Medvedka z mladičema

DRAGO PERKO Njihova tarča so čebelnjaki. FOTO: Drago Perko

Dobili smo pojasnilo, da življenje ni ogroženo. Verjetno bo moral medved nekoga sesuti, potem pa se bo ukrepalo.

Brez posluha Ljubljane

DRAGO PERKO Janez Kukec opozarja na resnost problema. FOTO: Drago Perko

"Medvedi obožujejo kokoši, koze in med. Zdaj so v fazi, ko si delajo zalogo za zimo, temu sledi zimsko spanje. Morda tudi zato tako hlastajo po hrani, ki je imajo tukaj očitno dovolj," pove Kukec.

Medvedi naj bi se spravljali k zimskemu počitku, na Dolenjskem pa kmetje in čebelarji vsako noč zaspijo v strahu, kaj bo z njihovimi čebelami, kokošmi, drobnico. Nekako takole teče življenje v Mirnski dolini, med griči, zloženimi od Trebelnega, Šentruperta, Tržišča, Krmelja, Šentjanža tja do Posavja, Boštanja.»Medvedi so tu, še naprej delajo škodo,« praviiz Tržišča, ki so ga trije medvedi obiskali na njegovi parceli streljaj od Tržišča na Krsinjem Vrhu. Zabeležile so jih kamere ob hiši. Kukec, tudi lovec, je vedel povedati, da gre za večletno samico, ki je težka med 150 in 200 kilogrami, ob sebi pa je imela dveletna mladiča.»To pomeni, da ju bo zdaj zdaj nagnala proč. Sta pa mladiča poleg, ko medvedka pobija kokoši, uničuje čebelnjake. To so učne ure veščin, ki jih bosta pridobila, in tako nadaljevala v prihodnjih letih,« je jasen Kukec, ki so mu medvedi pred dnevi ob čebelnjaku skopali jamo, streljaj proč v dolini pa uničili še en čebelnjak, pred dvema tednoma so bili en teden na roparskem pohodu na njegove čebele. Pred dnevi so škodo delali tudi v čebelnjaku v Koluderju pri Šentjanžu, kjer za čebele skrbi»Zadeva je neprijetna. Pa saj ljudje niti verjeli niso, da je toliko medvedov v našem okolju. Ko pa jim povzročijo škodo ali vidijo fotografije, potem jim je jasno,« nadaljuje Kukec. Lovci so imeli, kot smo poročali, med 10. in 20. novembrom dovoljenje za odstrel medveda. A ga niso dobili zato, ker bi pristojne institucije ocenile, da so ogroženi ljudje. Dovoljenju je botrovala prometna nesreča, v kateri je voznik na regionalni cesti Tržišče–Sevnica zbil medveda, pa je država prižgala zeleno luč za ukrepanje. »Ni lahko upleniti medveda,« opozori Kukec, po nekaterih podatkih so bili lovci blizu, a se je kosmatinec izmuznil. Kako naprej?»Ne zgodi se nič. Pravega posluha in razumevanja ni. Dobili smo pojasnilo, da življenje ni ogroženo. Verjetno bo moral medved nekoga sesuti, potem pa se bo ukrepalo,« poudari Janez Kukec.Občina Sevnica je na pobudo občanov že večkrat opozorila pristojne državne službe na pojav medveda na svojem območju, češ da ogroža varnost prebivalcev, nazadnje v dopisu 4. novembra letos. Minuli mesec je o medvedji problematiki razpravljal tudi občinski svet. »Z vsem navedenim medved povzroča potencialno nevarnost, poleg tega med krajane vnaša nemir in strah.Občina Sevnica zato vnovič poziva pristojne državne službe k ukrepom in pričakuje hitro reagiranje za ustrezno zmanjšanje te grožnje z zmanjšanjem populacije medveda,« še dodajo, njihov dopis pa je romal na ministrstvo za okolje in prostor, Agencijo Republike Slovenije za okolje, ministrstvo za kmetijsko, gozdarstvo in prehrano, Zavod za gozdove Slovenije in Zavod za gozdove Slovenije, območna enota Brežice.