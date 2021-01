Pogorele so tri družine (FOTO)

Ob dolenjski avtocesti je spet gorelo. Pred dvema tednoma so ognjeni zublji goltali tovarno na Biču, tokrat so se lotili treh hiš v Višnji Gori. Operativno-komunikacijski center so v četrtek nekaj pred šesto zvečer zasuli klici o požaru, ogenj je neusmiljeno lizal strehe treh hiš, trem družinam vzel dom in jih sredi zime pahnil v velike skrbi. »Strašno je bilo, dim, ogenj, ki je švigal v zrak. Gasilcev pa zelo hitro toliko, kot jih vidiš le na paradi. Če bi se tak požar zgodil pred tridesetimi ali petdesetimi leti, bi zgorela cela Višnja Gora, zdaj so najhuje rešili gasilci, ki jim je tr...