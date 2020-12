Štajerc pobasal 71 penzij mrtve mame!

Alma Rekić presenečena: To skrivnost sem skrivala eno leto

»Kje ste pa to izvedeli?« je bila presenečena Alma Rekić, ko smo jo poklicali, da jo povprašamo o tem, kako so na newyorškem Manhattnu odprli slovensko-ameriško restavracijo Pekarna, katere lastnik je inženir avstralskega rodu Dean O'Neill, Alma pa chefinja za sladice. To skrivam že več kot eno leto, je dodala in pojasnila, da se ni pohvalila z velikim uspehom,