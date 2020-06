Po streljanju je pobegnil s taksijem

Prav po filmsko se je 7. januarja na Letališki cesti v bližini nakupovalnega središča BTC odvila aretacija 36-letnega Alena Žilića. In sicer, kot se je izkazalo, zaradi domnevnega napeljevanja Amirja Ogreševića k umoru D. D. Zadeva je včeraj že prišla pred ljubljansko okrožno sodnico Špelo Koleta, ki je od Žilića želela izvedeti le, ali krivdo po obtožbi prizna ali ne. Na njegov odgovor ni čakala prav dolgo, saj je že takoj povedal, da ni kriv. Za tožilstvo, ki je bilo v primeru priznanja krivde po naših podatkih Žiliću pripravljeno dati 10 let zapora, je celotna zgodba povsem jasna. In sicer naj bi moral Ogrešević ...