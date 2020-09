Po razlitju slepiča operirana šele deveti dan

Pljuča koronavirus zelo prizadene. FOTO: Shutterstock

Huda prizadetost pljuč

Narobe svet: pacienti prek svojih zdravnikov ne morejo do testa za covid-19, kljub simptomom pa ne morejo do zdravnikov, ker jih ti brez opravljenih testov nočejo sprejeti.

To, da bolni ljudje zaradi koronavirusa težko pridejo do ustrezne zdravniške obravnave, kot se je pred dnevi zgodiloz Gorenjske (kljub neznosnim bolečinam v trebuhu ni mogla do svoje zdravnice, saj bi morala prej opraviti covid test; šele po osmih dneh po pojavu simptomov pa so ugotovili, da ima razlit slepič), se po besedah vodje strokovne skupine za zajezitev in obvladovanje epidemije covida-19 pri ministrstvu za zdravjene bi smelo dogajati. »Vedno ima prednost bolj bolan bolnik, torej tisti, ki se mu ob intervenciji lahko stanje hudo poslabša. Tukaj je covid-19 enak vnetju slepiča, hudi gripi, levkemiji,« je opozorila.»Vem, da medicina ni matematika, pa da je kdo že kdaj umrl zaradi napačne diagnoze ali slabe odločitve. Jaz nisem in to je fantastično. Ampak slepič ni ravno nekaj, kar bi moral obravnavati dr. House,« je Maja o svoji izkušnji, ko se je borila s hudimi bolečinami, z zasedenimi telefonskimi linijami zdravstvenih ustanov, dolgim čakanjem na odvzem brisa za morebitno okužbo z novim koronavirusom (negativni rezultat na okužbo s covidom-19 je sicer dobila šele peti dan po tem, ko je po prihodu s Triglava, 7. septembra, začutila prve bolečine v trebuhu, čeprav se je že 8. septembra zjutraj takoj obrnila na svojo zdravnico), obiski laboratorijev in urgenc, podrobneje zapisala v svojem spletnem dnevniku.Šele osmi dan je lahko v Kranju opravila pregled z ultrazvokom, pa še to v zasebni ambulanti, saj – kot zapiše – tamkajšnji zdravstveni dom s splošno nujno medicinsko pomočjo ultrazvočnega aparata nima. »Vi ste za na Jesenice h kirurgu. Ne hodite v noben zdravstveni dom. Počakajte še, da vam napišem izvid, in pojdite s tem direktno na Jesenice,« je slišala v zasebni ambulanti. In se spraševala, zakaj ji tovrstne preiskave ob vseh drugih niso na jeseniški urgenci, kjer je že bila, naredili že prej. »Imamo enega radiologa. Bilo je ponoči,« je izvedela, ko je to vprašala. Naslednji dan so jo na Jesenicah operirali. Diagnoza: razlit slepič.Javnost je ogorčena, ker nekateri prek svojih zdravnikov ne morejo do testa za covid-19, kljub simptomom pa ne morejo do zdravnikov, ker jih ti brez opravljenih testov nočejo sprejeti. Po drugi strani je iz dneva v dan mogoče na spletu najti vedno več teorij zarote, kot denimo to, da je Svetovna zdravstvena organizacija dala navodila, da se ne smejo opravljati obdukcije na covid pozitivnih žrtvah. In da teh tako ne opravljajo niti pri nas. To pa, kot smo preverili, nikakor ne drži.Predstojnik Inštituta za sodno medicino (ISM) v Ljubljaninam je pojasnil, da na ISM opravljajo sanitarne obdukcije, ki so povezane z nenadnimi smrtmi, sumljivimi in nasilnimi smrtmi ter smrtmi, povezanimi s kaznivim dejanjem. Vse preostale obdukcije pa opravljajo na inštitutu za patologijo.»Na Inštitutu za patologijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani smo do zdaj opravili sedem obdukcij umrlih s covidom-19, in sicer tri v aprilu, eno v maju, eno v juliju in dve v avgustu. Vsi obducirani so umrli v bolnišnici. Med umrlimi so bili dve ženski in pet moških, starost je bila od 48 do 85 let, dva sta bila mlajša od 60 let, trije so bili stari 80 let ali več,« je za Novice pojasnil predstojnik tamkajšnjega inštituta. In dodal, da je pri vseh umrlih v ospredju prizadetost pljuč, ki je neposredno ali posredno povezana z okužbo s sars-cov-2.