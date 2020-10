Pisateljica do partnerja v 24 urah!

Čeprav smo danes povezani s pomočjo tehnologije bolj kot kadar koli prej, je spoznavanje ljudi, predvsem intimnega partnerja, postalo še bolj zapleteno. V Veliki Britaniji so leta 2018 ustanovili celo ministrstvo za osamljenost, saj armada osamljenih povzroča velike socialne in zdravstvene stroške.Tudi v Sloveniji kot drugje v razvitem svetu zaznavamo izjemne premike v življenjskem statusu prebivalstva. Po zadnjih podatkih naj bi bilo pri nas okoli 713.000 samskih, leta 1991 pa le okoli 437.000, kar pomeni celo 63-odstotno rast. In kako sodoben človek premaguje osamljenost in spozna življenjskega sopotnika ali zgolj partnerja za ...