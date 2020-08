Obsojeni mazač pa še kar zdravi!

Samooklicani zdravilec Smajo Safić Gupta, ki je naplahtal več Slovenk, nazadnje brhko Katarino (je ona res zadnja?), da so mu posodile denar, a ga ni vrnil, ni doktor ajurvedske medicine in tudi certifikata oziroma licence za opravljanje tovrstne dejavnosti nima. To je na sodišču potrdila Joži Staniša, vodja skupine za poslovno kriminaliteto pri sektorju kriminalistične policije na Policijski upravi Novo mesto. Že v prvem postopku na Okrajnem sodišču Sevnica, kjer so mu sodili zaradi goljufije, ko ga je krajanka Tržišča pri Sevnici ovadila, da jo je ogoljufal, saj mu je posodila denar, ki ji ga ni vrnil, se je izkazalo, da je ...