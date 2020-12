O koroni napisal pravljico za otroke in odrasle

Koronavirus in z njim povezani ukrepi so udarili po športu. Predvsem športu mladih. Slednji so prikrajšani za vadbo, druženje. Skozi take čase jim pomagajo izjemni ljudje, eden takih je 55-letni Mariborčan Goran Škobalj, ki je pred dnevi izdal knjigo Kako je košarka premagala virus. Najprej 51 izzivovGoran je navdih za svojo tokratno knjigo črpal iz koronavirusa in košarke, ki jo ima zelo rad. »Košarka je tudi mene vedno znova pomirila, osrečila in povezala z novimi ljudmi. Med prvim lockdownom me je prebudila in spomnila na otroke, da so nekje sami, zaprti in da jih to boli, da virusa ne razumejo, da so zelo osamljeni, da bi ...