Nova šola je kamniški Teš 6, zneski v nebo

V tragični nesreči umrl 31-letnik, 21-letnik hudo poškodovan

Okoli 3. ure se je v Orehovici v občini Zagorje pripetila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena motorista. Pri padcu z motorjem je eden umrl takoj, drugi pa je bil odpeljan v UKC Ljubljana, poroča uprava za zaščito in reševanje. Gasilci PGD Zagorje so na kraju nesreče nudili razsvetljavo policiji in reševalcem NMP Zagorje. Kot so nam pojasnili pri ljubljanski policijski upravi,