Nekdanji minister obuja smučišče

»Čuden čas, ki ga je zaznamovala korona, nas je prisilil, da se prilagodimo tej situaciji. A na Zatrniku menimo, da je koronakriza lahko tudi priložnost,« je o oživljanju in obnovi smučarskega središča, ki ga najdemo nekje na pol poti med Bledom in Pokljuko, ta teden povedal nekdanji pravosodni minister Aleš Zalar, direktor in solastnik Rekreacijsko-turističnega centra Zatrnik.Zatrnik je bil pred časom eno od priljubljenih gorenjskih smučišč, zdaj pa je že dve desetletji samevalo. Po dolgem spanju se bodo v novo smučarsko sezono na Zatrniku podali s tremi nizkovrvnimi vlečnicami, uredili bodo tudi tekaško in sankaško ...