Ne upajo si v šolo!

Kljub temu da so lovci letos odstrelili že 25 medvedov in 10 volkov, se napadi na drobnico in druge domače živali nadaljujejo. Karte so se očitno premešale, saj je bil denimo odstrel volkulje, ki je napadala ovce in konje rejcu Juretu Ponikvarju na Blokah, zelo učinkovit, saj letos zveri po bloških pašnikih ne povzročajo škode, a se pritisk očitno stopnjuje na območju Kočevske. Grizli konje in morili ovceOmenimo samo najbolj odmeven primer, ko so volkovi prve dni aprila letos pri rejcu Tomažu Oberču iz Klinje vasi zgodaj zjutraj pred spalničnim oknom zaklali tri ovce, jagenjčka pa jokajočega po mesarsko odvlekli čez ...