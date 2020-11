Nataša ovadena, ker je brata reševala pred smrtjo (FOTO)

Tukaj je gojila konopljo v upanju, da čim prej zraste in se loti pridelave smole. FOTOgrafije: Tanja Jakše Gazvoda

Treba bi bilo postaviti ločnico med zdravljenjem in zlorabo, tako da bi tisti, ki imajo medicinske razloge za gojenje, to lahko počeli, seveda pod nadzorom, in zato ne bi bili preganjani.

Iskali petarde, našli travo

Bolezen se je razširila

125 evrov so odšteli za enotedensko terapijo.

Označili so jih za dilerje

Dva meseca sta minila od prezgodnje smrtiiz Vinice. Umrl je tri dni pred svojim 33. rojstnim dnevom, zanj je bil usoden rak na dvanajstniku. »Hotela sem mu pomagati. Iskala sem vse možne načine, da bi poleg uradne medicine premagal to zahrbtno bolezen,« začne izkušnjo opisovatiiz Radovice pri Metliki. Težko zadržuje solze, ko govori o mlajšem bratu, s katerim sta bila zelo povezana.»Težave so se pojavile avgusta lani. Ker se mu je tumor naredil na izhodu iz želodca v dvanajstnik, se mu je prebava povsem zaprla. Ves čas se je počutil slabo, bruhal je, bil je napet. Ko še ni imel diagnoze, so mu predpisali antibiotike, a stanje se ni nič izboljšalo, na ultrazvok pa bi moral čakati do novembra. Zato smo ga odpeljali na samoplačniško preiskavo na Hrvaško, tam je bil na vrsti v enem dnevu. No, ko so pri nas videli izvid, je zdravljenje hitro steklo,« je nadaljevala Nataša. Ko je izvedela za bratovo diagnozo, se je poglobila v proučevanje alternativnih možnosti, ki bi dopolnjevale zdravljenje.»Dneve in noči sem brskala po računalniku, brala znanstvene izsledke, prebirala forume. Zdravljenje s pomočjo konoplje, pravzaprav iz njenih izvlečkov, se mi je zdela ena izmed najboljših možnosti. Začeli smo kupovati konopljino smolo in že po enem mesecu se je njegovo stanje bistveno izboljšalo; imunski sistem se mu je okrepil, počutil se je bolje. A konopljina smola je izjemno draga, samo za enotedensko terapijo smo morali odšteti 125 evrov. Zaradi visoke cene sem se odločila, da bi jo izdelovala sama, starši namreč dobivajo invalidsko penzijo, on je bil prejemnik socialne pomoči, jaz pa sem bila doma, in z lastno izdelavo bi bila smola občutno cenejša. Postopki so tako ali tako opisani na internetu, prav tako lahko prek spleta kupiš vse pripomočke,« je nadaljevala Nataša, ki je prek interneta s Primorske za 70 evrov naročila seme, kupila je tudi UV-lučko.22 semen, kolikor jih je bilo v vrečki, je posadila v lončke in jih postavila v omaro v pomožnih prostorih, ki so v stavbi poleg hiše. V omaro je napeljala tudi lučko, ki je dajala svetlobo in toploto. No, ko so bile rastline visoke 20 centimetrov, so prišli policisti. Hišna preiskava se je zgodila dan pred božičem, iskali so petarde in jih tudi našli.»Kupil sem jih legalno čez mejo, na Hrvaškem, v trgovini, tam lahko tudi pokaš z njimi, saj niso prepovedane. Ampak že ta hišna preiskava ni bila zakonita, saj sama posest petard ni prekršek, le pokati ne smeš z njimi,« pojasni Natašin možin doda, da je le nekaj sto metrov od njegovega doma že hrvaško ozemlje. Med hišno preiskavo so našli tudi pištolo z letnico 1937 in vojaški avtomat M56. »Orožje sem našel v stari zidanici, verjetno je bilo še od prejšnjega lastnika. Niti enkrat ga nisem uporabil, sem pa nameraval urediti papirje zanj. Šmajser je bil čisto nov, še v masti konzerviran. Rekel sem si, da ga bom dekonzerviral, ko bom uredil papirje, takrat bi ga šel preizkusit na strelišče,« pojasni. Ko so torej policisti iskali petarde, našli pa orožje, so morali pridobiti nov nalog za hišno preiskavo, izdalo ga je tožilstvo. V tem času pa so policisti čakali pri Zidarjevih.»Ravno takrat, ko so sedeli za mizo, smo dobili Sandijeve izvide iz kliničnega centra z diagnozo, da se je rak razširil na jetra. Policistom sem kazala izvid in pojasnjevala, čemu mi bo konoplja, a niso hoteli nič slišati, celo smejali so se in mi očitali, da bi morala imeti dovoljenje za gojenje konoplje. Saj si kar ne predstavljam, koliko časa bi trajalo, če bi vložila vlogo za dovoljenje, in kdaj bi lahko sama začela izdelovati smolo. Rastlinice konoplje so tako odnesli, čeprav so bile res majhne, iz njih niti niso mogli ugotoviti, kaj so vsebovale,« je nadaljevala Nataša in opozorila, da bi bilo pri nas nujno urediti področje zdravljenja s konopljo.»Treba bi bilo postaviti ločnico med zdravljenjem in zlorabo, tako da bi tisti, ki imajo medicinske razloge za gojenje, to lahko počeli, seveda pod nadzorom, in zato ne bi bili preganjani. Če bi bil ta trg urejen, tudi nekateri, ki tržijo s smolo, ne bi izkoriščali stiske tistih, ki smolo res potrebujejo v zdravstvene namene. Dokazano je namreč, da konopljina smola lajša posledice številnih bolezni, a na trgu je res predraga,« izpostavi Zidarjeva, ki so ji policisti z zasegom onemogočili lastno izdelavo smole, to je Sandi sicer užival do smrti.Nataša je bila zaradi gojenja konoplje kazensko ovadena zaradi suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje prepovedanih drog in prometa z njimi po 186. členu kazenskega zakonika, pred dnevi pa je dobila obvestilo z okrožnega tožilstva v Novem mestu, da so kazensko ovadbo Policijske postaje Metlika zavrgli. »Ampak že takrat, ko je policija poročala o zasegu, so nas očrnili, sploh tisti, ki so proti vaškim stražam oziroma nam, ki zaradi vse večjega pritiska migrantov v Slovenijo varujemo mejo.Po forumih se je usul plaz kritik anonimnežev, da smo prekupčevalci s prepovedanimi substancami,« jo je dopolnil Blaž, Nataša pa razmišlja tudi o tožbi in se spomni na kalvarijo, skozi katero je moral Posavec, ki je konopljo gojil, da je pomagal hudo bolnima sinu in ženi. Najprej je bil zaradi osmih sadik obsojen, nato oproščen, v odškodninski tožbi, vredni kar 10 milijonov evrov, pa mu je sodišče priznalo 10.000 evrov odškodnine, zato se je po pravico odpravil na Evropsko sodišče za človekove pravice.