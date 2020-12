Mojzes odšel v večnost

Štirinajst let po smrti žene Majde in dobro leto po smrti hčerke Polone Sepe, ene prvih slovenskih režiserk in scenaristk, ki je za vedno odšla marca lani, se je v 91. letu starosti 24. decembra poslovil največji glasbeni mojster popevk, ki odzvanjajo v ušesih slehernega med nami. Mojmirju Sepetu je uspelo tisto, o čemer sanjajo mnogi, uspe pa je le redkim. Podpisal se je namreč pod številne melodije, ki so postale uspešnice in se že v času, ko je še živel, zapisale med zimzelene.Naj omenimo le nekaj najbolj znanih: Zemlja pleše, Poletna noč, Brez besed, Med iskrenimi ljudmi, Malokdaj se srečava, Ko gre tvoja pot od tod, ...