Miroslav (53) in njegov sin Žan (20) sta kuhala sok in se zadušila

»Ob desetih zvečer sem šel pogledat in bilo je vse v redu,« pravi Rok Stegnar, ki je tisti petek v prešnici poleg hleva obiskal 53-letnega očeta Miroslava in mlajšega brata, 20-letnega Žana, kuhala sta sok. V soboto zgodaj zjutraj je Milka opazila, da mož ni prišel v hišo, in stekli so proti prešnici. Z grozo so obstali na vratih: Miroslav in Žan sta negibna ležala na tleh.Okoli srednje velike kmetije na Čepljah pri Lukovici raste staro sadno drevje. Obnovljena hiša nad cesto govori o marljivih stanovalcih. Tudi domačini ne varčujejo z lepimi besedami na račun pridnih rok družine Stegnar. Oče Miroslav je hodil v službo ...