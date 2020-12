Mazaški stampedo na ministrstvo

Balone, napolnjene s črno barvo, so v četrtek ponoči za zdaj še neznani storilci vrgli v samo pročelje ministrstva za kulturo. Na ta način, kot so od tam sporočili, so neznanci s tovrstnim »popolnim uničenjem fasade« davkoplačevalcem povzročili več tisoč evrov škode. Dodali so, da je to še eden v nizu napadov na ministrstvo in uslužbence, ki si sledijo iz tedna v teden. Policija je, kot je včeraj povedal namestnik generalnega direktorja policije Tomaž Pečjak, po prejetem obvestilu takoj začela preiskavo dogodka. In dodal, da bo javnost o njenih izsledkih obveščena, ko bo zaključena. V dogodku je sicer po oceni ...