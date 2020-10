Marto stisnil stroj za obiranje jabolk

Napočil je čas obiranja pridelkov za predelavo in ozimnico, žal pa se med temi opravili v jesenskem času zgodi tudi kakšna nesreča. In o eni takih, ki se je končala s smrtjo, so morali žal poročati s Policijske uprave Murska Sobota. V soboto so namreč v Vadarcih v občini Puconci obravnavali nesrečo pri delu, v kateri se je pri delu s strojem za obiranje jabolk hudo ranila 59-letna ženska. Odpeljali so jo v rakičansko bolnišnico, tam pa je nesrečna obiralka jabolk v nedeljo dopoldne umrla. Poškodbe so bile prehudeGre za Marto Ratko iz Gornjih Črncev v občini Cankova, ki se je z družino v Prekmurje pred dobrimi dvajsetimi ...