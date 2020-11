Luka Dončić med elito mladih milijonarjev

Da se s športom lahko služi dobre denarce, ni nobenega dvoma. To še kako dobro vedo trije slovenski asi Goran Dragić, Luka Dončić in Anže Kopitar, ki z igranjem košarke in hokeja v ZDA ne razveseljujejo le tamkajšnjega občinstva, ampak tudi slovensko. Hkrati lahko živijo na precej večji nogi kot v domovini, saj so tamkajšnji zaslužki v športu za Slovence nepredstavljivo višji. Zato jim ni težko za luksuzno vilo odšteti kakšnega milijončka ali dveh.Pred dnevi smo tako lahko občudovali razkošno vilo v Dallasu, ki jo je pri svojih 21 letih za 2,5 milijona evrov kupil Dončić. Njegovo novo domovanje je res nekaj posebnega, ...