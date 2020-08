Kamera posnela nasilje znanega Ljubljančana

Sredi Save v Ljubljani obtičalo pet ljudi

Ob 19.45 je v bližini Tomačevega na rečnem otoku sredi Save zaradi nenadnega dviga rečne gladine obtičalo pet oseb. Aktivirani so bili gasilci GB Ljubljana in PGD Tomačevo-Jarše z reševalnim čolnom, vendar so osebe še pred njihovim prihodom same po varnejši poti sestopile z otoka na levi breg Save, so zapisali na spletni strani uprave za zaščito in