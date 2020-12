Kako so iz doma izgnali covid-19

Kljub koronakrizi niso pozabili na advent.

Domski kuža je varovancem v veliko veselje.

Dosledno uporabljamo osebno zaščitno opremo in redno testiramo stanovalce in zaposlene.

17

varovancev radgonskega doma je umrlo v letošnjem letu.

Med poročanjem o številu okužb z novim koronavirusom in umrlih zaradi covida-19 skoraj ne omenjajo več Doma starejših občanov (DSO) Gornja Radgona, kjer za 150 starostnikov skrbi okoli 80 zaposlenih. Tudi tam je bilo v drugem, jesenskem valu epidemije hudo, virus je vdrl v dom, nekaj varovancev je žal izgubilo boj z nevidnim ubijalcem. Toda z dobro organizacijo in odgovornostjo vseh so razmere umirili.Tako lahko v prazničnem mesecu obdarovanj in pričakovanj stanovalcem že omogočajo osebne obiske s svojci, seveda ob upoštevanju strogih epidemioloških ukrepov. Delno sproščanje je mogoče zaradi pravočasnih ukrepov ob prvem valu koronavirusa. Tedaj niso imeli niti enega okuženega, ne med zaposlenimi ne med stanovalci, del mestnega parka so ogradili in namenili samo DSO, seveda so upoštevali tudi vsa navodila stroke, NIJZ, zdravstvenega ministrstva, ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Kar so pomladi zasejali, so poleti negovali, ob koncu jeseni pa žanjejo.Kako poteka boj proti koroni v radgonskem domu, nam je razložila direktorica dr., ki je prav v najhujši epidemiji prevzela vodenje doma od predhodnika, mag.. Ni ji bilo posebno težko, saj je že kar nekaj let zaposlena v domu, kjer vsi držijo skupaj in so se s skupnimi močmi lotili tudi obrambe pred virusom. Pomemben člen v boju proti covidu-19 so bili svojci njihovih stanovalcev, ki so razumeli omejitve.»Zelo smo veseli, da lahko sporočimo spodbudne novice o tem, da se je stanje v našem domu umirilo, saj od petka, 4. decembra, nismo več odkrili okužb. Menim, da so prav vsi zaposleni in stanovalci prispevali k temu, da smo obvladali virus v našem domu. Dosledno smo spoštovali ukrepe NIJZ, po priporočilih stroke smo nemudoma vzpostavili rdeče in sive cone, zaposleni pa smo dosledno uporabljali osebno zaščitno opremo. Velik poudarek smo dali rednemu testiranju stanovalcev in zaposlenih. Našim stanovalcem smo omogočili aktivno preživljanje časa, vzpostavitev videoklicev s sorodniki in izvajanje individualnih razgovorov po sobah,« pravi direktorica.»Želim se iskreno zahvaliti vsem zaposlenim, ki so dokazali, da so sledili svojemu poslanstvu in v teh kriznih časih ravnali vestno in odgovorno za zajezitev okužb v našem domu. Z veseljem sporočamo tudi, da so obiski svojcev znova omogočeni, in sicer s pomočjo domofona prek steklenih površin ob vhodu doma. Nepokretnim stanovalcem še naprej omogočamo obiske v sobah, tako da vsakega obiskovalca opremimo z zaščitnim plaščem in zaščitno masko. V dom tudi znova sprejemamo nove stanovalce.«Suzana Bračič Arcet je prepričana, da je bil pomemben dejavnik pri obvladovanju okužb tudi odločitev, da so pripravo obrokov za zunanje abonente zaupali OŠ Gornja Radgona, za kar so hvaležni ravnateljuin njegovemu kolektivu v kuhinji.»Ves čas smo aktivno sodelovali s poveljnikom Občinskega štaba civilne zaščitein s sekretarko na OZ RK Gornja Radgona, ki sta zagotavljala dodatno pomoč prostovoljcev ter omogočila pridobitev dodatnega šotora za potrebe zaposlenih. Prav tako smo bili nenehno povezani z lokalno skupnostjo in se sproti dogovarjali za pomoč. Vsem in vsakemu posebej iskrena hvala za dobro in uspešno sodelovanje! Hvala tudi vsem, ki spoštujete ukrepe ter s tem pazite na najranljivejšo skupino prebivalcev. Želim vam lep in miren praznični december,« je sklenila direktorica DSO Gornja Radgona.