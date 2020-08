Jože streljal na partnerico in skrivnostno izginil

Avto v zrak

Jože Pirh starejši je od 24. septembra 2018 uvrščen med iskane osebe. Seznam vodi in osvežuje slovenska policija.

OSEBNI ARHIV J.P. Jože Pirh mlajši ni izgubil upanja na srečen konec. FOTO: osebni arhiv

Naredil je neumnost

6 otrok je v negotovosti pustil Jože Pirh, ki je po nasilnem dejanju pred tremi leti izginil neznano kam.

Pred dobrimi tremi leti je završalo. Na Dobah pri Kostanjevici na Krki se je zaslišalo streljanje.je sprožil proti vratom. Pištola je v prvo zatajila, v drugo je bila njegova bivša dovolj hitra, da se je ognila oziroma skrila. Krogla je prebila steklo vhodnih vrat in jo za las zgrešila. Jože je ustrelil skozi steklo na vratih, krogla pa je priletela vse do kuhinje.»Še vedno velja poziv, naj tisti, ki bi opazil iskanega ali njegov avtomobil ali ki bi kar koli vedel o njegovem izginotju, to takoj sporoči na številko 113 ali anonimno 080 1200,« je sporočila Policijska uprava Novo mesto. Pirha so večkrat iskali, a se je tistega torka odpeljal neznano kam. Policisti so ga iskali na več koncih, tudi s psi, na delu so bili potapljači.Pri iskanju so se našim organom pridružili hrvaški varnostni organi. Neuspešno. So pa potem julija istega leta po obvestilu krajanov nad Vrbjem, majhnim naseljem v občini Kostanjevica na Krki, našli Jožetov avto. Na armaturni plošči so bile slike otrok, ob njih pa list z opozorilom, da bo šel avto v zrak, če se mu bo kdo približal. V njem, tako vedo povedati domačini, so našli nož, žago, telefon, dvoje očal in kruh. Zraven naj bi bilo tudi grozilno pismo, namenjeno nekdanji partnerici.Pirh je bil v zvezi z zdaj bivšo partnerico 15 let, štiri otroke sta imela. To ni bilo njegovo prvo razmerje, dva otroka ima iz prvega zakona. Eden od njiju je sin, ki živi v Novem mestu. Rodil se je s cerebralno paralizo in ima od rojstva težave z gibanjem. Pri osmih letih je shodil, pred tem pa prestal 19 operacij. Mama mu je hitro umrla. Mirno pa lahko zapišemo, da ima očeta neizmerno rad. »Ne morem verjeti, da je kar tako izginil. To me boli, razjeda me od bolečine in duši,« iskreno pove Jože, ki je bil na očeta močno navezan. Še več, dan pred streljanjem pri Kostanjevici mu je oče dejal, da odhaja naslednji dan na delo v Kočevje, bil je priznan slikopleskar. Res je zgodaj odšel, vrnil se ni. So pa na sinov naslov prišli zjutraj kriminalisti in mu povedali, kaj se je zgodilo.»Oče je naredil neumnost. Poudarjam: tega dejanja ne odobravam. Sem se pa malo bal, da se lahko pripeti kaj takega,« se razgovori Jože, ki spomni, da se je oče okoli družine precej trudil, njegova partnerica pa to sicer zanika. »Oče se je poškodoval, bilo ga je strah, da izgubi službo. A ravnal je napačno, nasilje ni rešitev,« je Jožetu kristalno jasno, da je oče storil veliko napako. Poskušal je reševati nastalo situacijo, a je naredil traparijo in pol, predvsem pa ogrozil družino in zdaj očitno še sebe. Sin Jože je v torek slavil 34. rojstni dan. Mame že lep čas nima, očeta pa silno pogreša. Zanj nima slabe besede, čeprav je zapustil njega in sestro in šel drugam.»To je moj oče, spoštujem ga, rad ga imam. Predvsem pa ga pogrešam. Verjamem, da je še nekje živ! Tako mi pravi notranji glas,« še vedno upa, da mu enkrat spet seže v roke in pade v objem.