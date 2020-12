Izginil v plazu, prijatelj v sanjah videl njegov grob

Božično voščilo našim bralcem

Uredništvo Slovenskih novic vam ob božičnem večeru želi zvrhan koš zdravja, topline, smeha, sreče, ljubezni, uspeha, lepih trenutkov in nenazadnje tudi okusnih piškotov. Saj veste, dokler imajo ti okus, si lahko vsaj malo oddahnete. Naj bodo letošnji prazniki še posebej čarobni in veseli za vse. Bodite zdravi, vi in vaši