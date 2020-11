Iz goreče hiše zbežala v pižami

»Zbudila sem se sredi noči, saj sem slišala zvok sirene. Glasno je tulila. Čez zadimljen hodnik sem šla ven, s seboj nisem utegnila vzeti ničesar. Ko se zgodi kaj takega, ti na misel ne pade, da bi lahko kaj vzel s seboj.« Takole je včeraj dopoldne, nekaj ur po požaru, ki je uničil stanovanjsko hišo na Mlaki pri Kranju, pripovedovala Gizela Mohor. Obiskali smo jo v drugem predelu Kranja, v Zgornjih Bitnjah, kajti sogovornica je skupaj s hčerino družino to noč preživela pri sestri. »Sreča, da smo vsi v redu«»Hčerka ima tri fante in eno punčko – najstarejši vnuk je star 26 let in dela oziroma trenutno dela od doma, ...