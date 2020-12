Hotel je lulat, pa so ga pretepli

»Prišli smo se kopat v Portorož,« je na koprskem sodišču povedal Aleks B. Namesto brezskrbnega namakanja so ga, tako obtožnica, silovito pretepli, glavo so mu na ljubljanski urgenci šivali na treh mestih. Kaznivega dejanja nasilništva so obtoženi Marko Hot, sicer brat poslanke Meire Hot, ter srbska državljana Nikola Nikolić in Milutin Stefanović. Nikolić je priprt, druga dva sta na prostosti. Ni našel straniščaPo obtožnici so Ljubljančani Aleks B., njegov brat Mark B. in bratranec Alen B. 25. julija parkirali na parkirišču nasproti lokala Stara oljka, ki ga vodi družina Hot. »Ker nisem našel WC-ja, sem šel 50 metrov ...