Gorenjska voda tako zdravilna kot v Lurdu

V Sloveniji skoraj ni kraja, ki ne bi imel svojega čudežnega studenca, h kateremu hodijo že mnoge generacije od blizu in daleč po vodo. A medtem ko se o zdravilnih lastnostih teh voda lahko zanašamo le na ustno izročilo naših prednikov, so šli na Gorenjskem, kjer čudežnih studencev ne manjka, še korak dlje. V projektu Bogastvo narave, ki ga izvaja Center za trajnostni razvoj podeželja (CTRP) Kranj, so izmerili 38 vodnih izvirov v nekaj gorenjskih občinah in odkrili, da jih je 13 zdravilnih, saj imajo povečano energijsko vrednost. Pomagal jim je priznani radiestezist Jože Munih iz zavoda Energijske poti Tolmin in rezultate ...