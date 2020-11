Ena hiša zgorela, dve so rešili

Šola se bo zavlekla v poletje? Preberite, kaj je zapisal premier Janša

»Razmere so težke in zgolj z razumom in s solidarnostjo lahko zmoremo,« je po tistem, ko je vlada danes sprejela še nekatere nove ukrepe za preprečevanje širjenja novega koronavirusa, na twitterju navedel premier Janez Janša. Po njegovih navedbah nekaj tednov izpada šole lahko v skrajnem primeru nadomestijo z nekaj tedni podaljšanja v poletje, tedna izpada zdravstva in posledic pa ni