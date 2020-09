Električna kolesa: ko klanec ni več problem

Marsikdo ima pomisleke glede e-koles. Priznam, tudi sam sem bil sprva poln predsodkov, češ, to je za upokojence ali tiste, ki jim zdravje ne dopušča več, pa da to ni več pravo kolesarjenje, to je goljufanje. Dokler se nisem prvič peljal z električnim gorskim kolesom. Saj je res, da ti elektromotor lahko silno pomaga, a to še ne pomeni, da se z e-kolesom ne moreš pošteno spotiti. Seveda se da voziti povsem počasi in brez napora, kar zna biti primerno za srčne bolnike oziroma za rehabilitacijo, da pa se tovrstno kolo peljati tudi zelo hitro in agresivno, pri čemer lahko prevozimo neprimerno več, kot bi z običajnim kolesom, ...