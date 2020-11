Ekskluzivno: Aljaž in Lara bosta zibala!

Nekoliko nepričakovano sva v času, ko se je končeval prvi val epidemije koronavirusa, izvedela, da bova postala oče in mama. Priznam, bil je majčken šok, sledila pa sta mu nepopisno veselje in ljubezen do bitja, ki sva ga spočela,« nam je vzneseno zaupala bodoča mamica Lara Voler, 22-letna pevka Ansambla Šepet, v katerem igra bas in bariton njen fant Aljaž Goličnik. Zaljubila sta se še kot najstnika, po sedmih letih zveze bosta relativno mlada že zibala.»Nosečnost res ni bila načrtovana niti pričakovana, a je bila najlepše darilo najine ljubezni. Ta najin mali čudež pričakujeva januarja, kar pomeni, da se bo novo leto ...