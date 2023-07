»Predlagam vam, da se udeležite obravnave, ker je celotna slika povsem drugačna, kot so jo predstavljali policisti in kot je bila predstavljena v časopisih. Tudi izvedensko mnenje bo pokazalo povsem drugo dejansko stanje. Gre za prenapihnjeno zgodbo.« Tako poziva Primož Žontar, zagovornik zastopnice Društva za razvoj ustvarjalnosti in humanitarnosti MAUS Nataše Sokolov, ki se je pred oktobrom 2021, ko se je poročila, pisala Švikart. Prav prek omenjenega društva je do oktobra 2020 potekalo zbiranje sredstev za zdravljenje danes devetletnega dečka Gala. Ta se, kot smo že večkrat poročali, bori ...